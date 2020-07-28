تجهيز ردهتي حميات كربلاء والهندية بـــ 134 علبة من علاج كورونا  ( fabivir tab)

2020/07/28 | 21:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت صحة كربلاء ، مساء الثلاثاء، عن تجهيز ردهتي الحميات في مدينة الحسين الطبية ومستشفى الهندية شرقي كربلاء ( 134 ) علبة من علاج كورونا ( fabivir tab) .وقال المكتب الاعلامي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “قسم الصيدلة والمستلزمات الطبية ، قام بتجهيز […]

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