الرافدين يطلق رواتب المعين المتفرغ ويدعو المستفيدين للاستلام

2020/07/28 | 21:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، إطلاق راتب المعين المتفرغ للمستفيدين المستلمين سابقاً من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، أنه” تم إطلاق راتب المعين المتفرغ للمستفيدين المستلمين سابقا من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني داعيا المستفيدين المشمولين بالراتب استلام مستحقاتهم من أي مكان يتواجدون فيه”.

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