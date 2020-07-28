تعرف على افخم السيارات الصينية

2020/07/28 | 21:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة بعد مدة من عرض نموذج لسياراتها الفاخرة المنتظرة، وبعد أن كثرت الشائعات حول هذه السيارة، قررت شركة Hongqi الصينية تسريب صور واقعية لها بشكلها النهائي.وتبعا للتسريبات فإن السيارة التي ظهرت في الصور المسربة مؤخرا هي النسخة التي ستطرح في الأسواق قبل نهاية العام الجاري تحت اسم E-HS9 التجاري، وهي نموذج معدل عن […]

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