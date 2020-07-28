خلية الإعلام الأمني تصدر توضيحًا بشأن قصف محيط مطار بغداد

2020/07/28 | 21:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد خلية الاعلام الامنيتناقلت بعض وسائل الاعلام أنباء غير دقيقة عن سقوط صاروخ نوع كاتيوشا بمحيط مطار بغداد الدولي، حيث ننفي هذا الانباء ونؤكد انه لم يتاشر لدى قيادة عمليات بغداد اي عملية اطلاق او سقوط لصاروخ بمحيط مطار بغداد الدولي، كما ندعو وسائل الاعلام الى توخي الدقة واستقاء المعلومات بما يخص الاحداث الامنية مِن المصادر الرسمية المخولة بذلك ....

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