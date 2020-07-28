خبير يحذر الكاظمي من الوقوع باخطاء سلفه الذي انتهى بطريقة

2020/07/28 | 21:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد حذر الخبير السياسي ليث شبر، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من الوقوع باخطاء سلفه عادل عبد المهدي ، الذي انتهى بطريقة " سوداء"، على حد وصفه .وقال شبر في تصريح متلفز :" على حكومة الكاظمي الانتباه للمظالم التي يتعرض لها ابناء الشعب ، اذا ارادت الوقوف الى جانبهم".وخاطب الكاظمي بالقول "عليك ان تهتم بالشرائح المجتمعية ، وان يكون لك دور فاعل ومؤثر، حتى لا تاتي القوى الظالمة وتستغل هذا الموقف".

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