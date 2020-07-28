2020/07/28 | 21:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت هيئة الصحة العامة في فرنسا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 14 وفاة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء التفشي إلى 30223 حالة.وأوضحت الهيئة أن السلطات الصحية تجري حاليا نحو 500 ألف فحص للكشف عن الفيروس كل أسبوع، فيما وصلت نسبة التحاليل الإيجابية إلى 1.3 بالمئة.وانخفض […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا.. تسجيل 14 وفاة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا.. تسجيل 14 وفاة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).