تعاريف ومفاهيم أهم قضايا المسألة القومية (2) - عبدالله تركماني

2020/07/28 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_تركماني القومية: لا شك أنّ القومية واقع تاريخي له وجود حقيقي وفعّال وتعبيرات واضحة، تتجلى في جميع مستويات الحياة الاجتماعية واليومية للشعوب.



فمعظم الناس " يعترفون دون تردّد بانتمائهم إلى قومية ما، ويقصدون من وراء هذا الإعلان أنهم يرون أنّ ثمة قاسماً مشتركاً يجمعهم مع غيرهم من مواطنيهم في وحدة القومية، وذلك على الرغم من التمايزات التي قد تفرّق بينهم وتقسّمهم إلى مجموعات اجتماعية متميّزة، مثل الطبقة أو الدي ......





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