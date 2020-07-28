وفاة المطربة العراقية الكبيرة احلام وهبي - سمير حنا خمورو

2020/07/28 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو ولدت المطربة سهام عبد الرحمن الهوزوز (احلام وهبي)في 28 / 8 / 1938 في البصرة.



وقد اشتهرت باسمها الفني، أحلام وهبي وهي ابنة المطربة المعروفة منيرة الهوزوز وقد عاشت في بغداد..تقدمت أحلام وهبي إلى اﻷذاعة ضمن اختبارات التي تعلنها الاذاعة بين فترة واخرى في بداية الخمسينات ولكنها فشلت في المرة الأولى، وعاودت التقدم لاجراء الفحص مرة اخرى ونجحت، سجلت للاذاعة اغنية (عشاق العيون)، عام 1954 مقابل أجر أ ......





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