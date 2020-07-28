استهداف موقع عسكري في مطار بغداد الدولي بصواريخ

2020/07/28 | 22:01 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /سكاي برس

نقلا عن وسائل اعلام دولية , إن "معسكر النصر تعرض لقصف بصواريخ كاتيوشا"، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل وإذا ما كانت هناك خسائر أم لا.

ويأتي ذلك استمرارا لمسلسل إطلاق الصواريخ باتجاه العاصمة بغداد ومحيط المنطقة الخضراء.

وكانت السلطات العراقية قد أعادت فتح مطار بغداد قبل 5 أيام ب...

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