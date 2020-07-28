الإعلام الأمني تنفي سقوط صاروخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد

2020/07/28 | 22:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، سقوط صاروخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي.وذكرت الخلية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “بعض وسائل الاعلام تناقلت أنباء غير دقيقة عن سقوط صاروخ نوع كاتيوشا بمحيط مطار بغداد الدولي”.وأضافت، “ننفي هذا الانباء ونؤكد انه لم يتاشر لدى قيادة عمليات بغداد اي عملية اطلاق او …

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