2020/07/28 | 22:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهر يُلهب حماسة زملائه بخطاب ’مؤثر’ بعد تصريح ’بلا جديد’ من وزير الكهرباء! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/28 | 22:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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