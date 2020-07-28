عودة لاعبين مهمين من الاصابة للتدريب مع برشلونة قبل موقعة الابطال

2020/07/28 | 22:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن نادي برشلونة الإسباني، عودة لاعبيه الفرنسيين الثلاثة، أنطوان غريزمان، وكليمان لانغليه، وعثمان ديمبيلي، إلى التمارين الفردية قبل مواجهة نابولي الإيطالي في دوري الأبطال.وجاء في بيان على موقع النادي الكتالوني اليوم الثلاثاء، أن: “الفريق عاد إلى التمارين … وكان من الجيد رؤية الفرنسيين كليمان لانغليه وأنطوان غريزمان، وإن كان بمعزل عن بقية […]

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