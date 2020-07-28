نتائج فحوصات كورونا للاعبي برشلونة.. أحد اللاعبين يتغيب عنها

2020/07/28 | 22:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن جميع الفحوصات التي خضع لها لاعبو برشلونة بشأن كشوفات ف...





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