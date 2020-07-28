2020/07/28 | 22:11 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس نادي نفط الجنوب محمد ولي: اعلنا عن استعداد الإدارة لإقامة انتخابات جديدة يفتح قبلها باب الانتساب ونتعهد بعدم ترشيح الإدارة الحالية

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