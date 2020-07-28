2020/07/28 | 22:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الجنوبي في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 8 حاويات محملة برادات ماء سببت هدراً بالمال العام.وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مفارزها ضبطت حاويات عدد( 8 ) حجم (40) قدم محملة (براد ماء) وبكمية (808)، كما مثبت في المعاملة الكمركية، تم التلاعب …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 8 حاويات محملة برادات ماء سببت هدراً بالمال العام في ميناء أم قصر الجنوبي وكالة تقدم الاخبارية.

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