2020/07/28 | 22:17 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس نادي نفط الجنوب يهدد باللجوء للجنة الأولمبية الدولية اذا ما اصدرت وزارة الشباب قرار حل الاداري واصفا اياه بالتدخل الحكومي

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