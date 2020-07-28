النفط يسجل تراجعاً عند التسوية لأول مرة في 3 جلسات

2020/07/28 | 22:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1 بالمائة لأول مرة في 3 جلسات متتالية عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط استمرار مخاوف فيروس كورونا.وتستمر المخاوف ذات الصلة بالوباء في الضغط على الأسواق وإثارة القلق بشأن تعافي الاقتصاد العالمي وبالتبعية الطلب على الخام.ومن الأشياء التي تؤثر سلباً على الطلب على الوقود، […]

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