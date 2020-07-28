الامن النيابية توضح اسباب ظهور الارهاب في العراق

2020/07/28 | 22:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد عضو لجنة الامن النيابي النائب عباس صروط، الثلاثاء، ان الفقر احدى اسباب الارهاب في العراق.وقال صروط في حديث لـ/ المعلومة/، ان “ العراق يعاني من معدلات كبيرة للفقر والبطالة رغم مايملكه من ثروات لافتا الى ان الفقر احدى الاسباب الرئيسية للارهاب بسبب استغلاله من قبل الجماعات المتطرفة”.واضاف ان “التظاهرات التي […]

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