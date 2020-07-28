مسلحون يهاجمون منزل منتسبين للداخلية في بغداد الجديدة

2020/07/28 | 22:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادافاد مصدر امني ، الثلاثاء، بان مسلحين مجهولين هاجموا منزل منتسبين للداخلية بوابل من الرصاص في بغداد الجديدة .وذكر المصدر، ان "مسلحين مجهولين هاجموا منزلا في بغداد الجديدة شرقي بغداد لمنتسبين في وزارة الداخلية باطلاق النار على الجدار الخارجي ونافذة المنزل ما تسبب بهلع وخوف لدى افراد العائلة التي تضم نساء واطفال ".

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