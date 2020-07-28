القاموس القرآنى : السبيل ( 11 ) بين الطريق المعنوى والطريق المادى - أحمد صبحى منصور

2020/07/28 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة :1 ـ عشنا في المقالات السابقة مع مصطلح ( في سبيل الله ) ونقيضه ( في سبيل الشيطان ) ، وهما معا بمعنى ( السبيل المعنوى ) .



وهناك أمثلة أخرى للسبيل المعنوى ، وهناك أمثلة للسبيل المادى ، ويجمعها انها بمعنى ( الطريق ) .وخارج معنى ( الطريق ) هناك معانى أخرى للسبيل غير هذا وذاك .



2 ـ نعطى بعض التفصيل .



أولا : مصطلح ( طريق ) في القرآن الكريم :1 ـ ( الطريق ) مثل مصطلح ( السبيل ) و ......





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