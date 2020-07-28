هل يمكن تدريس مادة (الأخلاق)؟ - طلعت رضوان

2020/07/28 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلعت_رضوان في عموده اليومى بصحيفة "المصرى اليوم"، أشاد الأستاذ محمد أمين، في 29 ديسمبر الماضى، برئيس جامعة الوادى الجديد بإصدار(كود الأخلاق) بهدف (ضبط) سلوك الطلبة.وقد ذكــّـرنى هذا الكود الأخلاقى بقرار د.جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق الذى أعلن أنّ المنهج الدراسي للسنة الجامعية2017- 2018 سيشمل تدريس مادة (الأخلاق).



وقتها طالبتُ أنْ يضع تلك المادة مفكرون مصريون معروف عنهم دراسة فلسفات العال ......





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