نقابة الفنانين العراقيين تنعى الفنان ابراهيم الزيدي

2020/07/28 | 22:32 - المصدر: سكاي برس

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نعت نقابة الفنانين العراقيين اليوم الثلاثاء رحيل الفنان ابراهيم الزيدي

وذكرت النقابة "ببالغ الحزن والاسى تنعى نقابة الفنانيين العراقيين رحيل الفنان ابراهيم الزيدي

الذي وافته المنية اليوم سائلين المولى ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم ذويه وحبيه الصبر والسلوان"...

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