2020/07/28 | 22:32 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمم المتحدة بانتظار موافقة الحوثيين لمساعدة ناقلة متهالكة قبالة اليمن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/28 | 22:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة بانتظار موافقة الحوثيين لمساعدة ناقلة متهالكة قبالة اليمن) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة بانتظار موافقة الحوثيين لمساعدة ناقلة متهالكة قبالة اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).