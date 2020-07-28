العراق ينفي سقوط صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد

2020/07/28 | 22:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت خلية الاعلام الامني العراقي، الثلاثاء، سقوط صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي....

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