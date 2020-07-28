المنتجات النفطية تعلن المباشرة بالتوزيع المجاني لمادة الكاز على أصحاب المولدات الاهلية في ذي قار

2020/07/28 | 22:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _ذي قار باشر فرع الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية في محافظة ذي قار اليوم الثلاثاء بتوزيع مادة زيت الغاز {الكاز} على أصحاب المولدات الأهلية بالمجان.وقال مدير الفرع علي حسين علي في تصريح صحفي، إن "فرع الشركة باشر بتوزيع مادة {الكاز} على أصحاب المولدات الأهلية والمسجلة رسمياً لدى فرع الشركة والبالغ عددها 460 مولد تقريبا من أصل 1500 مولد أهلي".وأوضح علي إن "الفرع اعتمد في التوزيع على أصحاب المولدات المسجلين رسميا لدى الفرع وفقا لبيانات شهر حزيران الماضي" مبينا انه "سيتم تزويدهم مجانا بـ 25 لتر من زيت الغاز لكل kv ، بدلا من السعر الرسمي البالغ 400 دينار للتر الواحد".

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