شباب العراق يعسكر في كربلاء استعدادًا لكأس آسيا

2020/07/28 | 22:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد يدخل منتخب العراق الشبابي لكرة القدم، يوم غد الاربعاء، معسكراً تدريبياً في محافظة كربلاء، وذلك تحضيراً لبطولة آسيا تحت 19 عاما والتي ستقام في أوزبكستان للفترة من 14 ولغاية 31 من شهر تشرين الأول المقبل.وبدأ منتخب الشباب تدريباته الفعلية، الأحد الماضي، تحضيراً للبطولة القارية، بتواجد لاعبي العاصمة بغداد فقط، مع إتباع شروط الوقاية، وذلك للحفاظ على سلامة اللاعبين والملاك التدريبي من فيروس كورونا.وكان من المؤمل أن يدخل منتخبنا الشبابي لكرة القدم معسكرا تدريبيا مغلقا في العاصمة بغداد، قبل أن يتم الاتفاق على إقامة معسكر تدريبي في محافظة كربلاء، وبتواجد جميع لاعبي المنتخب.وتقدمت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، والجهاز الفني لمنتخبنا الشبابي، بالشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، وذلك لجهوده في تذليل المعوقات، وتوفير متطلبات المنتخب في معسكره الداخلي.

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