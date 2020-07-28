وزارة الكهرباء: سنستعين بكردستان وتركيا لمعالجة نقص الطاقة في بغداد والفرات الأوسط

2020/07/28 | 22:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت وزارة الكهرباء الاستعانة بإقليم كردستان وتركيا لمحاولة معالجة نقص الطاقة في العاصمة بغداد والفرات الأوسط.

المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، في تصريح، إن اية موازنة استثمارية او تشغيلية لم تقر لوزارة الكهرباء، مما جعلها عاجزة عن توفير مواد إدامة الشبكة وفك الاختناقات، مبينا أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اوعز لوزارة الكهرباء بالتعاقد مع شركات حكومية وأهلية عبر الدفع بالآجل بسبب عدم وجود أموال والحكومة السابقة كانت منزوعة الصلاحيات ولم تكن قادرة على اصدار قرارات بالتعاقد.

وأضاف، أن ملف الكهرباء كان محكوما سياسياً وكل وزير كان يركز على زيادة الإنتاج ليحسب له إنجاز ولحزبه، مؤكدا وجود سياسيين استغلوا موضوع الكهرباء سياسيا، ويتحدثون بمعلومات غير صحيحة عن فساد دون أن تعزيز ذلك بوثائق تقدم للقضاء.

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