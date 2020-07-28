محافظات الفرات الأوسط تعج بالتظاهرات للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي

2020/07/28 | 22:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضمن تزايد حدة الاحتجاجات في محافظات الفرات الأوسط، وثقت مفوضية حقوق الانسان، اصابة عشرين متظاهراً في محافظة النجف على خلفية التظاهرات المتعلقة بسوء الخدمات والكهرباء .

اما في محافظة الديوانية، فقد أغلق محتجون الشوارع المحيطة بمبنى ديوان المحافظة بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على سوء إدارة المحافظة وتدهور واقعها الخدمي وفي مقدمتها الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي.

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