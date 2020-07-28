2020/07/28 | 23:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثلاثة اعضاء بحقوق الانسان: نرفض تعاطف نائب رئيس المفوضية مع سلطان هاشم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/28 | 23:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاثة اعضاء بحقوق الانسان: نرفض تعاطف نائب رئيس المفوضية مع سلطان هاشم) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثلاثة اعضاء بحقوق الانسان: نرفض تعاطف نائب رئيس المفوضية مع سلطان هاشم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).