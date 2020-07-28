قوباد طالباني: قطعنا شوطا مهما في الإصلاح ومستعدون لحل جذري مع بغداد

2020/07/28 | 23:03 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوباد طالباني وروب وولر

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