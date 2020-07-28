مصرف الرشيد يعلن اكمال تحميل رواتب الموظفين والمتقاعدين

2020/07/28 | 23:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

مصرف الرشيد : اكمال تحميل رواتب موظفي دوائر الدولة والمتقاعدين الموطنة رواتبهم لدى المصر

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