الإعلام الإسرائيلي: مجندة كادت تُشعل حربًا أمس مع حزب الله + صورة

2020/07/28 | 23:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… نشرت القناة العاشرة الإسرائيلية، تفاصيل ما حدث في مزارع شبعا، على الحدود مع لبنان، أمس الاثنين.وقالت القناة: إن مجنّدة إسرائيلية حديثة العهد بالجندية، تبلغ من العمر (19 عاماً)، وصلت منذ مدّة إلى القاعدة “العسكرية في مزارع شبعا”، وكانت في المراقبة، لاحظت مجموعة مسلّحة وجرى ما جرى، وقامت باطلاق النار.وأوضحت القناة، أنه كادت […]

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