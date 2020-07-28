النادي الكتالوني يتخذ قرارا بشأن احد لاعبيه

2020/07/28 | 23:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشف تقرير صحفي إسباني، عن رد فعل نادي برشلونة، تجاه قرار لاعبه البرازيلي، آرثر ميلو البالغ 23 عاما، بالتمرد لعدم استكمال الموسم.ورفض ميلو، العودة إلى إسبانيا بعد انتهاء العطلة التي حصل عليها الفريق عقب نهاية “الليغا”، من أجل الاستعداد لمواجهة نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وحسب صحيفة […]

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