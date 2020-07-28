الميناء يعلن عن صفقة جديدة

2020/07/28 | 23:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلن نادي الميناء الرياضي، ضم المهاجم عماد محسن لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل.وذكر النادي في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، ان “نادي الميناء الرياضي، يسر الاعلان عن توقيع اللاعب عماد محسن بعقد لمدة موسم واحد”.تجدر الإشارة الى ان محسن، لعب في فريق الهلال السوداني في اخر تجربة له.انتهى […]

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