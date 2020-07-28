إصابة جنديين بتعرض ارهابي على سيطرة في هيت

2020/07/28 | 23:35 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداصيب جنديان بجروح مساء اليوم الثلاثاء بتعرض ارهابي على سيطرة للجيش في قضاء هيت غربي محافظة الانبار.وذكر بيان لخلية الاعلام الأمني، "تعرضت عناصر إرهابية بواسطة الأسلحة الخفيفة على سيطرة الشهيد محمد الكروي في منطقة العكبه بقضاء هيت من جهة الصحراء، وقد تم الرد عليهم بالأسلحة كافة ضمن قاطع الفوج الثالث في لواء المشاة ٢٩".وأشار الى "إصابة مقاتلين إثنين، كمعلومات أولية عن الحادث".

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