الاعلام الامني توضح تفاصيل الهجوم المسلح على نقطة عسكرية في هيت

2020/07/28 | 23:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - الانبار

اوضحت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، تفاصيل الهجوم المسلح على نقطة عسكرية في قضاء هيت...





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