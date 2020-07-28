مسلحون يهاجمون نقطة عسكرية تابعة للجيش العراقي في هيت

2020/07/28 | 23:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - الانبار

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بان مسلحين هاجموا نقطة عسكرية تابعة للجيش العراقي في هيت.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "مسلحين هاجموا نقطة عسكرية تابعة للجيش قرب قرية المحمدي التابعة لقضاء هيت".

واضاف، ان "الهجوم اسفر عن مقتل ضابطين واصابة 3 جنود"، مبينا ان "الاشتباكات مستمرة بين الجيش والمسلحين".

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بغداد اليوم - الانبار

اوضحت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، تفاصيل الهجوم المسلح على نقطة عسكرية في قضاء هيت.

وقالت الخلية في بيان، ان "عناصر إرهابية تعرضت بواسطة الأسلحة الخفيفة على سيطرة الشهيد محمد الكروي في منطقة العكبه بقضاء

بغداد اليوم - بغداد

علق القيادي في تحالف الفتح، سعد السعدي، الثلاثاء (28 تموز 2020)، على تزامن الانفجارات في القواعد العسكرية العراقية مع انفجارات اخرى حدثت في إيران واستهدفت منشآت مهمة.

وقال السعدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "من يستهدف

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء (28 تموز 2020)، نتائج عمليات ابطال العراق بمرحلتها الرابعة التي انطلقت في قبل يومين في محافظة ديالى.

وقالت القيادة في بيان، "بعد ان انطلقت عمليات ابطال العراق بمرحلتها الرابع

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