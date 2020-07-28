محافظ بغداد يعلن اكمال 75% من مشروع القطار المعلق

2020/07/28 | 23:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلن محافظ بغداد اكمال 75% من مشروع القطار المعلق، مشيراً إلى توقيع العقد مع مجموعة ائتلاف شركتي “الستوم وهونداي” قبل نهاية العام الحالي.وقال بيان للمحافظة وتلقته (المستقلة) اليةم الثلاثاء إن ” محافظ بغداد محمد جابر العطا اجتمع مع وكيل وزارة التخطيط ماهر الدليمي و وكيل وزارة النقل سلمان البهادلي، في سبيل تفعيل مشروع […]

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