2020/07/28 | 23:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمليات المشتركة : استشهاد امر اللواء ٢٩ اثناء تعقبه مجموعة ارهابية في هيت المركز الخبري الوطني.

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