2020/07/29 | 00:05 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السلطات العراقية تنشر صور طائرة الجيش التي أصيبت بصاروخ "كاتيوشا" في معسكر التاجي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/29 | 00:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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