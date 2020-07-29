هل يجوز قسمة عجل الأضحية على سبعة أشخاص بأقل من السُّبع؟

2020/07/29 | 00:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية من شخص يقول:” هل يجوز قسمة عجل الأضحية على 7 أشخاص 3 أشخاص لكل منهم الخُمس و 4 أشخاص لكل منهم العُشر؟”.وقالت لجنه الفتوى بالمجمع أنه لا مانع من الاشتراك في البقرة كأضحية بشرط ألا يزيد المشتركون على سبعة، ولا يقل نصيب الواحد عن السُّبع، فلا يجزئ […]

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