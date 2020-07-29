العمليات المشتركة تنعى ضابطين استشهدا بهجوم هيت

2020/07/29 | 00:13 - المصدر: بغداد اليوم

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قيادة العمليات المشتركة================= بسم الله الرحمن الرحيم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. صدق الله العلي العظيمعلى خطى الشهداء الأبرار، هاهي قواتنا الباسلة تزف شهيداً أخر الا وهو المقاتل البطل العميد الركن أحمد عبد الواحد محمد اللامي أمر اللواء ٢٩ فرقة المشاة السابعة الذي استشهد اثناء تعقبه مجموعة ارهابية كما استشهد ضابط برتبة ملازم أول خلال العمل الارهابي الذي وقع مساء اليوم الثلاثاء على سيطرة الشهيد محمد الكروي في منطقة العكبه بقضاء هيت، كما أسفر هذا التعرض عن إصابة مقاتلين إثنين.سيبقى شهداء العراق خالدون ومن دمائهم يستلهم الآخرين الشجاعة في الدفاع عن الوطن.الرحمة والخلود لشهداء العراق كافة والشفاء العاجل للجرحى، والخزي والخسران للإرهاب..إنا لله وإنا إليه راجعون===============٢٨ تموز ٢٠٢٠

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بغداد اليوم - الانبار

اوضحت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، تفاصيل الهجوم المسلح على نقطة عسكرية في قضاء هيت.

وقالت الخلية في بيان، ان "عناصر إرهابية تعرضت بواسطة الأسلحة الخفيفة على سيطرة الشهيد محمد الكروي في منطقة العكبه بقضاء

بغداد اليوم - الانبار

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بان مسلحين هاجموا نقطة عسكرية تابعة للجيش العراقي في هيت.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "مسلحين هاجموا نقطة عسكرية تابعة للجيش قرب قرية المحمدي التابعة لقضاء

بغداد اليوم - بغداد

علق القيادي في تحالف الفتح، سعد السعدي، الثلاثاء (28 تموز 2020)، على تزامن الانفجارات في القواعد العسكرية العراقية مع انفجارات اخرى حدثت في إيران واستهدفت منشآت مهمة.

وقال السعدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "من يستهدف

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