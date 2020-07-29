2020/07/29 | 00:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قال جورباتشيان وكيل أعمال البرازيلي كوتينيو: إن الأخير يبدي اهتماما بالعودة إلى الدوري الإنجليزي، وسط اهتمام من أندية آرسنال وتوتنهام وليستر سيتي بالحصول على خدماته.وقال جورباتشيان في تصريحات نقلها موقع صحيفة (آس): “ليس سرا أن كوتينيو يرغب في العودة إلى البريميرليج”.وأضاف: الأمر وارد جدا، وهناك اهتمام حقيقي من اللاعب.ومع ذلك فإنه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوتينيو يرغب في العودة إلى الدوري الإنجليزي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوتينيو يرغب في العودة إلى الدوري الإنجليزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).