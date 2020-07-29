إصابة أول قطة بفيروس (كورونا)

2020/07/29 | 00:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت السلطات الصحية البريطانية، تأكيد أول إصابة بفيروس “كورونا” لدى قطة في المملكة المتحدة.وقالت كبيرة المسؤولين البيطريين في المملكة المتحدة كريستين ميدلميس، إنه لم يكن هناك دليل يشير إلى أن الحيوانات الأليفة تنقل الفيروس إلى البشر، مُضيفة أن القطة أُصيبت بالفيروس عبر أصحابها، الذين ثُبتت إصابتهم بالمرض ثم تماثلوا للشفاء بعد ذلك..حسب […]

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