مقتل قائد كبير بالجيش العراقي في كمين لداعش غرب الأنبار

2020/07/29 | 00:36 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش العراقي، مساء الثلاثاء، مقتل آمر لواء وضابط وإصابة 2 آخرين بجروح خلال هجوم إرهابي لتنظيم داعش غرب محافظة الأنبار.وقالت قيادة العمليات المشتركة إن آمر اللواء ٢٩ فرقة المشاة السابعة العميد

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