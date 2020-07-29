مقتل ضابط عراقي كبير في هجوم لـ

2020/07/29 | 00:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، مقتل آمر اللواء 29 في الجيش العراقي العميد أحمد عبد الواحد اللامي بهجوم لـ"داعش"....

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