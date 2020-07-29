شاهد: البدء بتعطير وتبخير المسجد الحرام

2020/07/29 | 00:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قالت وكالة الأنباء السعودية (واس): إن السلطات السعودية بدأت بتعطير وتبخير المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي بالمدينة، استعداداً لبدء مشاعر الحج.وشوهد رجال يعطرون جدران الكعبة، وآخرون يحملون مباخر ويتجولون بها في أنحاء المسجد الحرام بمكة.وأوضحت الوكالة، أن السلطات السعودية، أمرت بعملية تنظيف وتعقيم مكثفة للمكان المقدس قبل تعطيره وتبخيره، في مسعى […]

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