“الصحة العالمية”: جائحة (كورونا) موجة كبيرة واحدة وليست موسمية

2020/07/29 | 01:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قالت منظمة الصحة العالمية إن جائحة (كوفيد- 19)، “موجة كبيرة واحدة”، وليست موسمية.وحذرت على لسان مارجريت هاريس، المتحدثة باسمها، في إفادة صحفية عبر الإنترنت من جنيف، من الاستكانة في مواجهة انتقال عدوى فيروس (كورونا) المستجد في الصيف في نصف الكرة الشمالي.وقالت: إن هذا الفيروس ليس مثل الإنفلونزا، التي تتبع عادة أنماطاً موسمية، […]

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