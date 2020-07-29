سعودي يقتل مصريين اثنين.. والقاهرة تصدر بيانًا حول الجريمة

2020/07/29 | 01:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قالت وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم: إنها تتابع جريمة مقتل مصريين اثنين بالرصاص، كانا يعملان في مجال الإنشاءات بالسعودية، على يد مواطن سعودي .وأوضحت الوزيرة مكرم، في بيان صحفي، أن الجريمة بدأت بعدما نشبت مشاجرة حادة بينهما وبين المواطن السعودي، تحولت إلى جريمة جنائية، وذلك أثناء قيامهما ببعض الأعمال الإنشائية في بناء يملكه […]

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