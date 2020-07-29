2020/07/29 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاميرا (كلام الناس) ترافق القوات الأمنية في واسط جريمتان تهزان الكوت ..أم تقتل توأميها وزوج ينهي حياة شريكته واسط – سعدون الجابري استطاعت كاميرا برنامج (كلام الناس) الذي يقدمة الأعلامي علي الخالدي عبر شاشة (الشرقية) أن تنفرد بصور حصرية وعدة مداهمات بصحبة رجال الأمن في محافظة واسط .عن هذه الجولة الأمنية حدثنا الخالدي […]

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